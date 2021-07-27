График приема и регистрации документов для прохождения периодической аккредитации федеральными аккредитационными центрами

Для лиц, имеющих высшее медицинское образование, высшее фармацевтическое образование и среднее фармацевтическое образование

Документы представляются лично или заказным письмом по адресу 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1:

Понедельник – четверг 9:30-12:45 и 14:00-16:00

Предвыходные и предпраздничные дни 9:30-12:45

График регистрации документов, представляемых по электронной почте info@fca.rmapo.ru:

Понедельник – четверг 9:30-16:00

Пятница 9:30-15:00

Для лиц, имеющих среднее медицинское образование

Документы представляются лично по адресу 107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2 или по электронной почте akkred@fgou-vunmc.ru

Понедельник – четверг 10:00-12:00 и 14:00-16:00

Пятница – не приемный день